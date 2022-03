Covid, quando diremo addio le mascherine? Le ipotesi: spunta il 'modello americano' con i 3 livelli di rischio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per la lotta al Covid di sicuro questi due anni di pandemia hanno insegnato che le mascherine servono a contenere i contagi. Lo aveva ribadito qualche giorno fa il consulente del generale Figliuolo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per la lotta aldi sicuro questi due anni di pandemia hanno insegnato che leservono a contenere i contagi. Lo aveva ribadito qualche giorno fa il consulente del generale Figliuolo ...

Advertising

AleSans1 : Io ho la stessa sensazione di quando iniziò il Covid in Cina, quando pensavo “tanto è lì, difficile che arrivi qui”… - queequeg1901 : Putin da quando è scoppiato il covid ha visto di persona solo due leader di stato: Xi e Orban - LeonardoPegollo : RT @vitalbaa: Quando provo a capire in quali regole di diritto interno, europeo, internazionale possano inquadrarsi certe azioni di questi… - fabioarrighi1 : RT @vitalbaa: Quando provo a capire in quali regole di diritto interno, europeo, internazionale possano inquadrarsi certe azioni di questi… - Gia37428511 : @d_arco75 @FaceCup65 A me non mi porta dietro nessuno,se mi va intervengo se no sto zitto, la lazio di Inzaghi avev… -