Covid, appello di un gruppo di primari: “Fateci restare oltre la pensione per aiutare nel turn over e sostenere i giovani” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come è purtroppo noto tra gli effetti collaterali, ma non meno gravi, della pandemia di Covid ci sono le lunghissime liste di attesa per gli interventi. Nel solo 2020 sono state 6 miliardi le prestazioni non erogate. Ebbene di fronte a quella che è un’emergenza che difficilmente verrà smaltita nel giro di pochi mesi un gruppo di medici, una cinquantina di primari alcuni dei quali considerati luminari, hanno deciso restare oltre il limite della pensione senza percepire null’altro che quella per continuare a dare un contributo alla medicina e ai pazienti. “Siamo pronti a lavorare senza stipendio per 2 anni, per il bene del sistema sanitario” la proposta dei camici bianchi che vogliono accompagnare il turn over, cioè aspettare che il sistema sanitario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come è purtroppo noto tra gli effetti collaterali, ma non meno gravi, della pandemia dici sono le lunghissime liste di attesa per gli interventi. Nel solo 2020 sono state 6 miliardi le prestazioni non erogate. Ebbene di fronte a quella che è un’emergenza che difficilmente verrà smaltita nel giro di pochi mesi undi medici, una cinquantina dialcuni dei quali considerati luminari, hanno decisoil limite dellasenza percepire null’altro che quella per continuare a dare un contributo alla medicina e ai pazienti. “Siamo pronti a lavorare senza stipendio per 2 anni, per il bene del sistema sanitario” la proposta dei camici bianchi che vogliono accompagnare il, cioè aspettare che il sistema sanitario ...

