Covid, 36.429 nuovi casi e 214 decessi in 24 ore (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – Significativo calo dei nuovi contagi Covid in Italia. E' quanto emerge dal bollettino dal Ministero della Salute. Sono infatti 36.429 i nuovi positivi, in flessione rispetto ai 46.631 del primo marzo ma con meno tamponi effettuati, 415.288. Stabile il tasso di positività all'8,7%. Leggero calo dei morti: 214 (-19).Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in discesa di 11.620 unità; i guariti nelle ultime 24 ore registrano un numero pari a 49.352. Nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano ospitati 9.954 degenti (contro i 10.456 del passato rilevamento), 681 (-27) i pazienti accolti nelle terapie intensive con 40 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.050.975. Sul fronte delle regioni emerge la Lombardia prima regione per numero di nuovi positivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – Significativo calo deicontagiin Italia. E' quanto emerge dal bollettino dal Ministero della Salute. Sono infatti 36.429 ipositivi, in flessione rispetto ai 46.631 del primo marzo ma con meno tamponi effettuati, 415.288. Stabile il tasso di positività all'8,7%. Leggero calo dei morti: 214 (-19).Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in discesa di 11.620 unità; i guariti nelle ultime 24 ore registrano un numero pari a 49.352. Nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano ospitati 9.954 degenti (contro i 10.456 del passato rilevamento), 681 (-27) i pazienti accolti nelle terapie intensive con 40ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.050.975. Sul fronte delle regioni emerge la Lombardia prima regione per numero dipositivi ...

