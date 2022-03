Coppia “stupita” quando la cagnolina partorisce un raro cucciolo di colore verde

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci sono poche cose al mondo adorabili come dei cagnolini appena nati. Ogni cagnolino è speciale a modo suo, ma ce n’è uno che è davvero 1 caso su un milione in quanto nato con un aspetto unico. Trevor Mosher ed Audra Rhys, della Nuova Scozia, erano felicissimila loroFreya, una valley bulldog, ha iniziato il travaglio. Secondo Global News Canada, Freya ha partorito sette cuccioli in piena salute (era il 27 gennaio). Ma mentre si sistemava per accogliere i suoi piccoli, inaspettatamente è arrivato un altro. Si trattava di una femmina, ma la cosa più sconvolgente era il suo aspetto: era! “Abbiamo iniziato ad asciugarla ed abbiamo notato che era. Abbiamo subito pensato che ci fosse qualcosa che non andava,” ha raccontato Trevor a Global ...