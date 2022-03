Ciclismo | Parigi-Nizza 2022 | calendario | date | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildella, la Corsa del Sole che come ogni anno torna ad aprire la stagione delle più importanti corse a tappe. Otto frazioni dal 6 al 13 marzo per l’edizione numero 80, con tanti big pronti a contendersi sulle strade francesi uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi della primavera, oltre che una delle corse di preparazione alle grandi Classiche. Andiamo quindi a vedere quando e come seguire la corsa in tempo reale., TV E– Lasarà trasmessa in diretta tv dai canali Eurosport e RaiSport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in direttagrazie a RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e Sky Go. Sportface vi racconterà ...