Calciomercato Juve | Ousmane Dembélé si allontana

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Il Barcellona vuole rinnovare il contratto in scadenza questa estate Secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona sarebbe pronto a perdonare l’atteggiamento dipur di prolungare il contratto, in scadenza questo giugno. Il francese, obiettivo della, sida Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Juventus News 24

, Ousmane Dembélé si allontana. Il Barcellona vuole rinnovare il contratto in scadenza questa estate Secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona sarebbe pronto a perdonare l'...Commenta per primo Secondo Sport c'è anche il Barcellona sulle tracce del 21enne centrocampista Aurelien Tchouameni , in forza al Monaco, corteggiato anche da Juventus e Real Madrid.In ogni caso si affronteranno due ottime squadre, che giocano un calcio diverso. Abbiamo quello più pratico della Juve e l’altro più propositivo della Fiorentina. Due stili di gioco differenti tra di ...Sicuramente sarà una battaglia lunga, gli avversari da battere sono complicati. E non escluderei un ritorno importante da parte della Juventus: ha mentalità, si è rinforzata con l’acquisto di Vlahovic ...