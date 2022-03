Atalanta | Stephen Pagliuca | Sarò spesso in Italia

Advertising

DiMarzio : .@Atalanta_BC, le parole del nuovo azionista Stephen #Pagliuca - sportli26181512 : Atalanta, Percassi e Pagliuca: 'Vogliamo una squadra vincente come i Boston Celtics': Dopo la cessione del pacchett… - BergamoSport : Parla Stephen Pagliuca: “Porteremo l’Atalanta nel mondo” - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC, le parole del nuovo azionista Stephen #Pagliuca - GermandoGermano : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC, le parole del nuovo azionista Stephen #Pagliuca -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Stephen

Pagliuca, il nuovo azionista dell', in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi progetti: 'Verrò a Bergamo il più spesso possibile, la prima volta nelle prossime ...... la sub - holding che detiene circa l'86% del capitale sociale dell', a un gruppo di investitori capitanati daPagliuca, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics. ' Da anni ci ...Con l’arrivo del nuovo fondo americano è tempo di una nuova avventura in casa Atalanta. A parlare del progetto lungimirante è stato Stephen Pagliuca che ha rilasciato una intervista a La Gazzetta ...Stephen Pagliuca, il nuovo azionista dell’Atalanta, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi progetti: “Verrò a Bergamo il più spesso possibile, la prima volta nelle prossime ...