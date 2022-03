Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 1/03/22 (Di martedì 1 marzo 2022) Certo che se la puntata di oggi di Uomini e Donne dovesse dare una fotografia della situazione delle persone della terza età, ne verrebbe fuori un quadro allarmante, eh. puntata aperta con la signora che non ci sente, sfottuta perché non ci sente, ah ah ah che ridere, e annesso spot alla casa produttrice di apparecchietti acustici. Non era più semplice fare la classica televendita e affidarla al sempreverde Giorgione Mastrota? Ma no, prendiamo una vecchietta a caso e ridicolizziamola perché non sente quello che le si dice a un metro di distanza, ah ah ah, esilarante. Si prosegue con Gemma Galgani. Gemma in giro con la biciclettina, tra prati verdi e farfalline, Gemma in abito rosso passione, Gemma sdraiata su un letto in lingerie sexy con giarrettiera, sottanina e zinne nuove appena immatricolate bene in vista. Gemma ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022) Certo che se ladi oggi didovesse dare una fotografia della situazione delle persone della terza età, ne verrebbe fuori un quadro allarmante, eh.aperta con la signora che non ci sente, sfottuta perché non ci sente, ah ah ah che ridere, e annesso spot alla casa produttrice di apparecchietti acustici. Non era più semplice fare la classica televendita e affidarla al sempreverde Giorgione Mastrota? Ma no, prendiamo una vecchietta a caso e ridicolizziamola perché non sente quello che le si dice a un metro di distanza, ah ah ah, esilarante. Si prosegue con Gemma Galgani. Gemma in giro con la biciclettina, tra prati verdi e farfalline, Gemma in abito rosso passione, Gemma sdraiata su un letto in lingerie sexy con giarrettiera, sottanina e zinne nuove appena immatricolate bene in vista. Gemma ...

