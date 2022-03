UEFA procedimento nei confronti dei club sul FPF: Inter tranquilla. I dettagli (Di martedì 1 marzo 2022) Controlli UEFA sui conti dei club in vista del nuovo FPF Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi dopo il procedimento aperto dall’UEFA nei confronti dell’Inter, e di altri club, in merito al FPF, ovvero il fair play finanziario. Il tutto, secondo Calcio e Finanza, rientrerebbe nell’ottica di studiare il passaggio alle nuove regole del FPF e stabilire l’incidenza sui conti dei club del Coronavirus. “Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti vicine alla UEFA, quello aperto nei confronti del club nerazzurro è un «procedimento standard». Una sorta di passaggio formale che non ha come obiettivo quello di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri del Fair ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Controllisui conti deiin vista del nuovo FPF Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi dopo ilaperto dall’neidell’, e di altri, in merito al FPF, ovvero il fair play finanziario. Il tutto, secondo Calcio e Finanza, rientrerebbe nell’ottica di studiare il passaggio alle nuove regole del FPF e stabilire l’incidenza sui conti deidel Coronavirus. “Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti vicine alla, quello aperto neidelnerazzurro è un «standard». Una sorta di passaggio formale che non ha come obiettivo quello di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri del Fair ...

