Ucraina, colpita la torre della tv a Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Si vede una colonna di fumo nero dopo l'attacco alla principale torre della tv nel cuore della capitale Ucraina Kiev. Alcune trasmissioni televisive sono state interrotte, ma la struttura della torre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Si vede una colonna di fumo nero dopo l'attacco alla principaletv nel cuorecapitale. Alcune trasmissioni televisive sono state interrotte, ma la struttura...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA L'esercito russo ha appena attaccato e distrutto la torre della televisione di Kiev… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, La Rappresentante Di Lista lancia un appello: “Un concertone per raccogliere fondi per i pro… - Open_gol : Colpita la torre della tv di Kiev: così Mosca prova a spegnere le televisioni ucraine #UkraineRussiaWar - mauro_in_89 : #Kiev, colpita sede della tv #ucraina - infoitinterno : Guerra in Ucraina, colpita la torre della tv di Kiev -