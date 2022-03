Ucraina: calciatori e famiglie fanno rientro in Brasile (Di martedì 1 marzo 2022) E’ fuga dall’Ucraina. Numerosi calciatori e allenatori stanno abbandonando lo Stato per rientrare nei propri Paesi di origine. Numerose le testimonianze come quella del difensore dello Shakhtar Donetsk, Marlon Santos che ha fatto rientro all’aeroporto Galeao di Rio de Janeiro, e ha confessato a Sportmediaset: “Si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici, si sentiva il fragore delle bombe. Era difficile mantenere la calma, ma ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato. Le donne sono state molto forti”. Alcuni gruppi di calciatori e i loro parenti hanno fatto rientro in Brasile questa mattina, altri torneranno in serata. Sono circa 40 i brasiliani che giocano per Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk e altre squadre ucraine. Intanto il governo di ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) E’ fuga dall’. Numerosie allenatori stanno abbandonando lo Stato per rientrare nei propri Paesi di origine. Numerose le testimonianze come quella del difensore dello Shakhtar Donetsk, Marlon Santos che ha fattoall’aeroporto Galeao di Rio de Janeiro, e ha confessato a Sportmediaset: “Si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici, si sentiva il fragore delle bombe. Era difficile mantenere la calma, ma ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato. Le donne sono state molto forti”. Alcuni gruppi die i loro parenti hanno fattoinquesta mattina, altri torneranno in serata. Sono circa 40 i brasiliani che giocano per Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk e altre squadre ucraine. Intanto il governo di ...

