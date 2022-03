Uccisa dall’ex a pistolettate Il delitto a Pontecagnano | nel salone di bellezza in cui la donna lavorava

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 marzo 2022) “Profondo dolore per il terribile omicidio di Anna Borsa avvenuto aFaiano. La giovaneè statafidanzato mentre era al lavoro in undi. L’ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Anna ed a tutta la comunità diFaiano”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito al femminicidio della 30ennequesta mattina, nel Salernitano, mentre era al lavoro con un colpo di pistola esploso dal suo ex fidanzato. “Ribadiamo l’impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia – prosegue il governatore – non ...