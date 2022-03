Sampdoria, Conti: «Con l’Atalanta pagati i nostri errori» (Di martedì 1 marzo 2022) L’esterno della Sampdoria Conti ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta Andrea Conti, esterno della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali blucerchiati dopo la sconfitta contro l’Atalanta. LE PAROLE – «Avevamo preparato la partita in un certo modo. Quando prendi subito gol al livello mentale diventa tutto più difficile. l’Atalanta ha messo in campo tutte le sue qualità fisiche e tattiche. Non ci resta che leccarci le ferite e pensare subito alla partita di sabato. Diventa difficile per tutti, l’Atalanta sta dimostrando che ogni anno è sempre al vertice del campionato e quando fai degli errori contro una squadra del genere, li paghi». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) L’esterno dellaha parlato dopo la sconfitta controAndrea, esterno della, ha parlato ai canali ufficiali blucerchiati dopo la sconfitta contro. LE PAROLE – «Avevamo preparato la partita in un certo modo. Quando prendi subito gol al livello mentale diventa tutto più difficile.ha messo in campo tutte le sue qualità fisiche e tattiche. Non ci resta che leccarci le ferite e pensare subito alla partita di sabato. Diventa difficile per tutti,sta dimostrando che ogni anno è sempre al vertice del campionato e quando fai deglicontro una squadra del genere, li paghi». LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

