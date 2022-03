Russia F1 | oggi il consiglio Mondiale sull’esclusione dei piloti Russi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 marzo 2022) La Fia ha confermato chesi terrà una riunione straordinaria deldel Motorsport in F1 dopo che il Cio ha chiesto un divieto per gli Atleti nati in. Intanto il Gran Premio Russo non si svolgerà, anche se sembra sia stato solo sospeso e non annullato come si poteva pensare in un primo momento. Nelsicuramente si parlerà dell’esclusione di tutti iche gareggiano nella Formula 1 e delle possibili azioni da intraprendere in futuro per il Circus. GpF1: la lettera di cancellazione non è arrivataF1: di cosa si parlerà nel? Dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle ...