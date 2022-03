Rapina ad una studentessa, i bulli dalla comunità: 'Non siamo stati noi a rubarle il cellulare, rimandateci a casa' (Di martedì 1 marzo 2022) ANCONA - L'annullamento della misura cautelare o, in subordine, il rientro a casa con una serie di prescrizioni stabilite dal giudice. È quanto chiesto ieri al collegio del Tribunale del Riesame dai ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 1 marzo 2022) ANCONA - L'annullamento della misura cautelare o, in subordine, il rientro acon una serie di prescrizioni stabilite dal giudice. È quanto chiesto ieri al collegio del Tribunale del Riesame dai ...

