Povero Harry | non gliene fanno passare una | un’esperta del linguaggio del corpo incastra Harry

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella giornata di domenica il Principee la moglie Meghan Markle hanno preso parte alla manifestazione della ‘National Association for the Advancement of Coloured People’ svoltasi a Los Angeles. Qui i Sussex sono stati premiati con il prestigioso ‘President’s Award’, questo come segno di riconoscimento per i risultati che hanno ottenuto per il loro lavoro umanitario. Durante il discorso di accettazione del premioe Meghan hanno parlato della situazione in Ucraina: “Vorremo riconoscere che il popolo ucraino ha urgente bisogno del nostro sostegno come comunità globale”.e Meghan durante la premiazioneA quel puntoha sottolineato un aspetto davvero molto particolare: “Vengo da un background molto diverso dalla mia ...