Advertising

Mediagol : Padova, il DS Mirabelli: “Oddo? Vedo un futuro roseo. Moro-Sassuolo, ecco le cifre” - Albvs92 : Intanto Mirabelli a Padova dopo un mese o poco più si può tranquillamente dire che abbia già fatto più danni della grandine - CHAAMPIOOONS : mirabelli cambia...arriva oddo...#padova - infoitsport : Padova, Mirabelli dopo l'esonero di Pavanel: 'Abbiamo visto qualcosa che non ci è piaciuto' - infoitsport : Padova, Mirabelli: “Sono sicuro al 100% dell’esonero di Pavanel. Oddo? Lo stiamo trattando” -

Ultime Notizie dalla rete : Padova Mirabelli

Massimo Oddo riparte dalla Serie C, chiamato ad allenare ilda un altro ex milanista (sia pure in epoca ben diversa) come. Una scelta coraggiosa, quella di Oddo, perché la promozione ...Ci tengo a ringraziare Sogliano e Gatti che mi hanno portato qui, ringrazio ancheche mi ... andiamo in ritiro e aspettiamo la partita di domani" La presentazione del match QUI- ...Il direttore sportivo del Padova, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport, commentando le cifre dell'affare Moro, attaccante acquistato recentemente dal ...Quasi 4 milioni di euro incassati dal Padova, una percentuale sulla futura rivendita e un bonus di oltre 2 milioni legato a precisi obiettivi: questo è quanto ha ottenuto la ...