No, Steven Seagal non sta combattendo accanto ai russi e l’articolo della CNN è una parodia (Di martedì 1 marzo 2022) Non c’è l’attore Steven Seagal tra i combattenti russi che stanno invadendo l’Ucraina in queste ore. La notizia ha avuto una incredibile diffusione sui social network a causa di due fattori, uno di peso sicuramente superiore all’altro. Un finto articolo della CNN (una parodia come se ne vedono tante: anche in Italia sono diverse le testate nel mirino di inquinatori dell’informazione che si divertono a usare font e immagini dei giornali mainstream per spacciare bufale incredibili), ma soprattutto la condivisione di questa parodia da parte di Joe Rogan, noto per il suo podcast The Joe Rogan Experience, che viene trasmesso in esclusiva su Spotify (e che ha causato diversi problemi a molti artisti che hanno rifiutato di condividere la sua stessa piattaforma, vista la diffusione di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Non c’è l’attoretra i combattentiche stanno invadendo l’Ucraina in queste ore. La notizia ha avuto una incredibile diffusione sui social network a causa di due fattori, uno di peso sicuramente superiore all’altro. Un finto articoloCNN (unacome se ne vedono tante: anche in Italia sono diverse le testate nel mirino di inquinatori dell’informazione che si divertono a usare font e immagini dei giornali mainstream per spacciare bufale incredibili), ma soprattutto la condivisione di questada parte di Joe Rogan, noto per il suo podcast The Joe Rogan Experience, che viene trasmesso in esclusiva su Spotify (e che ha causato diversi problemi a molti artisti che hanno rifiutato di condividere la sua stessa piattaforma, vista la diffusione di ...

