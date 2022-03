Middlesbrough-Tottenham stasera in tv: orario e diretta streaming FA Cup 2021/2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Middlesbrough-Tottenham, match valido per il quinto turno di FA Cup, in programma alle 20:55 di martedì 1 marzo. Gli Spurs in questa stagione nel torneo hanno battuto 3-1 sia il Morecambe che il Brighton. Ora di fronte c’è il Middlesbrough, reduce dall’impresa in casa del Manchester United. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Ricky Buscaglia. Antonio Conte cerca l’ultima possibilità di trofeo in questa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match valido per il quinto turno di FA Cup, in programma alle 20:55 di martedì 1 marzo. Gli Spurs in questa stagione nel torneo hanno battuto 3-1 sia il Morecambe che il Brighton. Ora di fronte c’è il, reduce dall’impresa in casa del Manchester United. La partita potrà essere seguita inesclusiva su DAZN con telecronaca di Ricky Buscaglia. Antonio Conte cerca l’ultima possibilità di trofeo in questa stagione. SportFace.

