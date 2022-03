Marino Bartoletti | vita privata | fidanzata | moglie | libro | Instagram e tumore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 marzo 2022) Chi è, il giornalista italiano divenuto noto in televisione per aver partecipato a differenti trasmissioni televisive della Rai.: biografia e carrieraè nato a Forlì il 30 gennaio 1949, ha 73 anni ed è alto 177 centimetri. Laureato in Giurisprudenza con una tesi incentrata sulla “Responsabilità penale del direttore di giornale”, è diventato giornalista professionista nel 1974dopo aver cominciato a cimentarsi nel mondo del giornalismo all’età di 19 anni. Da adolescente, infatti, ha collaborato con il Resto del Carlino mentre, nel 1971, ha cominciato a far parte della redazione del Guerin Sportivo diretto da Gianni Brera. Nel 1973, è stato assunto da Il Giorno, continuando a lavorare per il quotidiano per circa un decennio durante il ...