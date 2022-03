Lea avrà una seconda stagione? (Di martedì 1 marzo 2022) Giorgio Pasotti e Anna Valle Il pubblico di Rai 1 si è appassionato alle vicende di Lea Castelli, l’infermiera dal cuore d’oro e dalla tormentata vita sentimentale che è tornata a lavoro dopo un lungo periodo di pausa, dovuto alla perdita del suo bambino. Consapevole di non poter avere altri figli, la protagonista di Lea – Un Nuovo Giorno ha deciso di prendersi cura dei piccoli pazienti del reparto pediatrico e lo ha fatto circondata da colleghe dai caratteri più diversi, ritrovando il marito e trasportando i telespettatori nelle corsie di un nuovo ospedale, tra casi clinici e complicati rapporti interpersonali. Tutti elementi che rendono la fiction diretta da Isabella Leoni una scommessa vinta, che potrebbe tornare presto con una seconda stagione. L’intenzione di proseguire nel racconto c’era a prescindere, perchè la struttura narrativa della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022) Giorgio Pasotti e Anna Valle Il pubblico di Rai 1 si è appassionato alle vicende di Lea Castelli, l’infermiera dal cuore d’oro e dalla tormentata vita sentimentale che è tornata a lavoro dopo un lungo periodo di pausa, dovuto alla perdita del suo bambino. Consapevole di non poter avere altri figli, la protagonista di Lea – Un Nuovo Giorno ha deciso di prendersi cura dei piccoli pazienti del reparto pediatrico e lo ha fatto circondata da colleghe dai caratteri più diversi, ritrovando il marito e trasportando i telespettatori nelle corsie di un nuovo ospedale, tra casi clinici e complicati rapporti interpersonali. Tutti elementi che rendono la fiction diretta da Isabella Leoni una scommessa vinta, che potrebbe tornare presto con una. L’intenzione di proseguire nel racconto c’era a prescindere, perchè la struttura narrativa della ...

Advertising

toiafrau : Io aspetto il cadavere di Marco appena Lea scopre che avrà un figlio dalla ex amante #LeaUnNuovoGiorno - Lea_Sakura1 : @NinniGiulia @savbrinaaa tornerà più forte di prima e avrà la sua vittoria che merita il prossimo anno entrerà sape… - Lea_Sakura1 : @EE20506796 @amicii_news io ne sono sicura perderebbero ascolti per me se esce e nunzio xchè todaro non lo voleva s… - lucrii91 : @mrs_albinati Lea avrà fatto un salto da Amico Mio, per poi giungere a Braccialetti ed infine miseramente a Doc. ‘N… -