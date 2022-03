La Bielorussia non combatterà in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) La Bielorussia non parteciperà alle operazioni in Ucraina, lo ha detto Lukashenko, il Capo di Stato. Egli ha aggiunto di aver iniziato le operazioni in Ucraina perché non aveva avuto altra scelta. Inoltre, ha detto che Minsk è pronta a negoziare con chiunque abbia interesse nel riportare la pace. Referendum Bielorussia, le novità costituzionali Oltre alle novità nei rapporti esteri, la Bielorussia registra dei cambiamenti anche sul fronte interno. Domenica, più del 65% dei bielorussi ha votato sì alle modifiche costituzionali proposte da Lukashenko. Si tratta di cambiamenti che rafforzano i poteri dell’attuale Presidente. Tra le modifiche del testo costituzionale troviamo l’immunità a vita per gli ex presidenti e l’introduzione di un limite di due mandati per i successori di Lukashenko. In questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Lanon parteciperà alle operazioni in, lo ha detto Lukashenko, il Capo di Stato. Egli ha aggiunto di aver iniziato le operazioni inperché non aveva avuto altra scelta. Inoltre, ha detto che Minsk è pronta a negoziare con chiunque abbia interesse nel riportare la pace. Referendum, le novità costituzionali Oltre alle novità nei rapporti esteri, laregistra dei cambiamenti anche sul fronte interno. Domenica, più del 65% dei bielorussi ha votato sì alle modifiche costituzionali proposte da Lukashenko. Si tratta di cambiamenti che rafforzano i poteri dell’attuale Presidente. Tra le modifiche del testo costituzionale troviamo l’immunità a vita per gli ex presidenti e l’introduzione di un limite di due mandati per i successori di Lukashenko. In questo ...

