Jeep - Primo sguardo alla B-Suv elettrica (Di martedì 1 marzo 2022) Presentando il piano industriale per il 2030, Stellantis ha svelato le prime immagini della B-Suv elettrica della Jeep. Entro la fine del decennio, infatti, tutti i nuovi modelli dei marchi del gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA saranno 100% elettrici. Il Primo modello a batteria della nuova strategia del costruttore sarà proprio la sport utility compatta del brand americano, che debutterà nel 2023 dando il via alla transizione verso la mobilità a elettroni.

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Primo Stellantis, nuovo piano: raddoppio dei ricavi a 300 miliardi di euro entro 2030 Oggi, siamo entusiasti di presentare il primo SUV completamente elettrico del marchio Jeep® che sarà lanciato all'inizio del 2023 e un'anteprima del nuovo pick - up Ram 1500 BEV in arrivo nel 2024". ...

Stellantis, al via il piano industriale 2030. Debutta la prima Jeep elettrica Stellantis si impegna a diventare il campione del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038 ...

