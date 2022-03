Il racconto di Fonseca | ' Le bombe | il panico e poi la lunga fuga senza cibo Un incubo'

(Di martedì 1 marzo 2022) Paulo, ex allenatore della Roma, è tornato in Portogallo insieme alla sua famiglia. In salvo. Lontano da Kiev, dall'della guerra in cui era rimasto casualmente intrappolato per alcuni, ...

Paulo, ex allenatore della Roma, è tornato in Portogallo insieme alla sua famiglia. In salvo. ... Ecco il suoal ritorno in patria. "Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe ...Poi, ildel viaggio: " È stato infinito , però avremmo fatto ancora qualche giorno in più ... Al sicuro in Romania sabato 26 febbraio era arrivato anche Paulo, ex tecnico della Roma, ...La fuga — L'ex tecnico della Roma poi continua parlando del viaggio di ritorno: 'È stato difficile e molto lungo, quasi senza sosta praticamente, sempre con la sensazione di pericolo 'Erano le 4 del m ...– L’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca è arrivato in Portogallo dopo un viaggio durissimo che lo ha messo in salvo dalle bombe che cadono sopra Kiev. Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le b ...