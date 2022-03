Il freddo si fa “vedere” nel palermitano, fiocchi di neve a Poggio San Francesco e Monte Cuccio (Di martedì 1 marzo 2022) E’ arrivata la prima neve sui monti del palermitano e del monrealese. L’ondata di freddo di origine siberiana che in queste ore sta portando intenso maltempo con forti piogge, temporali e grandine, ha imbiancato le più alte vette intorno alla città di Palermo. Tra queste Poggio San Francesco nel monrealese. A Palermo invece, come visibile nell’immagine di copertina, la neve ha imbiancato la cima del Monte Cuccio (1.050 m.s.l.m.) regalando alla città uno spettacolo che non si vedeva da tanto tempo. L’intensa ondata di maltempo ha anche causato nella mattinata di oggi una tromba marina tra Mondello e Capo Gallo. Alcuni video finiti in rete mostrano l’intenso vortice marino. La tromba d’aria dietro il Monte Gallo Grandinate, forti ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 1 marzo 2022) E’ arrivata la primasui monti dele del monrealese. L’ondata didi origine siberiana che in queste ore sta portando intenso maltempo con forti piogge, temporali e grandine, ha imbiancato le più alte vette intorno alla città di Palermo. Tra questeSannel monrealese. A Palermo invece, come visibile nell’immagine di copertina, laha imbiancato la cima del(1.050 m.s.l.m.) regalando alla città uno spettacolo che non si vedeva da tanto tempo. L’intensa ondata di maltempo ha anche causato nella mattinata di oggi una tromba marina tra Mondello e Capo Gallo. Alcuni video finiti in rete mostrano l’intenso vortice marino. La tromba d’aria dietro ilGallo Grandinate, forti ...

