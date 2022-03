Guerra in Ucraina, una colonna di mezzi corrazzati per assediare Kyiv (Di martedì 1 marzo 2022) Una colonna di veicoli russi corazzati copre l’intera strada che va dall'aeroporto di Antonov alla città di Prybirsk e sono diretti verso la capitale Kyiv. Lo mostrano le immagini satellitari di Maxar: “Alcuni veicoli sono abbastanza distanziati l'uno dall'altro, mentre in altre sezioni l'equipaggiamento e le unità militari viaggiano con due o tre veicoli affiancati sulla strada”. Nel sud della Bielorussia ci sono “ulteriori schieramenti di forze di terra e unità di elicotteri da attacco”. Il sindaco di Kharkiv, la seconda città Ucraina, che ieri è stata pesantemente bombardata, ha detto che i carri armati di Mosca sono ovunque attorno alla città. Ma nonostante il grande dispiegamento di forze e l’offensiva contro varie città, i centri ucraini rimangono sotto il controllo dell’esercito di Kyiv. Il sindaco di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Unadi veicoli russi corazzati copre l’intera strada che va dall'aeroporto di Antonov alla città di Prybirsk e sono diretti verso la capitale. Lo mostrano le immagini satellitari di Maxar: “Alcuni veicoli sono abbastanza distanziati l'uno dall'altro, mentre in altre sezioni l'equipaggiamento e le unità militari viaggiano con due o tre veicoli affiancati sulla strada”. Nel sud della Bielorussia ci sono “ulteriori schieramenti di forze di terra e unità di elicotteri da attacco”. Il sindaco di Kharkiv, la seconda città, che ieri è stata pesantemente bombardata, ha detto che i carri armati di Mosca sono ovunque attorno alla città. Ma nonostante il grande dispiegamento di forze e l’offensiva contro varie città, i centri ucraini rimangono sotto il controllo dell’esercito di. Il sindaco di ...

