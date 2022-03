GF VIP: C’è Chimica Artistica tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona? (Di martedì 1 marzo 2022) Grande Fratello Vip 6, 45^ puntata: su Chi sono state pubblicate delle foto inedite di Sophie Codegoni con Fabrizio Corona. Foto che non sembrano lasciare molti dubbi e pure Corona ha rilasciato un’intervista parlando della concorrente del reality show di Canale 5. Mentre lei sta con Alessandro Basciano, Fabrizio dice di aspettarla fuori dalla casa. Sophie intanto ha parlato di amicizia, forse c’è una certa Chimica Artistica anche tra di loro? Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 45^ puntata: Sophie Codegoni e Fabrizio Corona stanno insieme? Già prima della diretta della 45^ puntata del Grande Fratello Vip ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 1 marzo 2022) Grande Fratello Vip 6, 45^ puntata: su Chi sono state pubblicate delle foto inedite dicon. Foto che non sembrano lasciare molti dubbi e pureha rilasciato un’intervista parlando della concorrente del reality show di Canale 5. Mentre lei sta con Alessandro Basciano,dice di aspettarla fuori dalla casa.intanto ha parlato di amicizia, forse c’è una certaanche tra di loro? Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 45^ puntata:stanno insieme? Già prima della diretta della 45^ puntata del Grande Fratello Vip ...

