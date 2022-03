GdS – Nuovo stadio fuori da Milano? Più che una sconfitta è un errore (Di martedì 1 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla questione stadio di Inter e Milan Tiene ancora banco la possibilità che Inter e Milan facciano il Nuovo stadio fuori da Milano. Su questa possibilità si è espressa la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, definendo un ‘errore la possibilità che il Nuovo impianto sia fatto fuori da Milano. “Negli ultimi giorni i due club hanno fatto trapelare l’idea di un piano B che porterebbe il progetto a Sesto San Giovanni nell’area dismessa delle vecchie acciaierie Falck. Comprendiamo i malumori delle società che vedono allungarsi i tempi e la ricerca di una prospettiva alternativa è legittima. Ma il Comune di Milano e il sindaco Beppe Sala (che appena rieletto ha messo il timbro ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla questionedi Inter e Milan Tiene ancora banco la possibilità che Inter e Milan facciano ilda. Su questa possibilità si è espressa la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, definendo un ‘la possibilità che ilimpianto sia fattoda. “Negli ultimi giorni i due club hanno fatto trapelare l’idea di un piano B che porterebbe il progetto a Sesto San Giovanni nell’area dismessa delle vecchie acciaierie Falck. Comprendiamo i malumori delle società che vedono allungarsi i tempi e la ricerca di una prospettiva alternativa è legittima. Ma il Comune die il sindaco Beppe Sala (che appena rieletto ha messo il timbro ...

