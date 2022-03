FdI Sannio, Paolucci: “Con dietrologie e accuse personali non si costruisce il centrodestra” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Interviene il Responsabile Regionale Aree Interne della Campania di Fratelli d’Italia, Federico Paolucci: “Le dietrologie non portano certo beneficio a una coalizione di centrodestra che ha già mostrato di non saper essere unita negli ultimi appuntamenti amministrativi. Fratelli d’Italia ha dovuto registrare alle elezioni comunali di Benevento il comportamento quantomeno discutibile di Forza Italia (che ha ufficialmente aderito alle liste di Mastella) e della Lega (che ha, attraverso la sua candidata da noi infaustamente sostenuta, appoggiato apertamente il candidato del PD alle comunali). Nonostante ciò – continua Paolucci – alle elezioni provinciali abbiamo lealmente contribuito alla formazione di una lista unitaria di centrodestra, candidando uno degli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Interviene il Responsabile Regionale Aree Interne della Campania di Fratelli d’Italia, Federico: “Lenon portano certo beneficio a una coalizione diche ha già mostrato di non saper essere unita negli ultimi appuntamenti amministrativi. Fratelli d’Italia ha dovuto registrare alle elezioni comunali di Benevento il comportamento quantomeno discutibile di Forza Italia (che ha ufficialmente aderito alle liste di Mastella) e della Lega (che ha, attraverso la sua candidata da noi infaustamente sostenuta, appoggiato apertamente il candidato del PD alle comunali). Nonostante ciò – continua– alle elezioni provinciali abbiamo lealmente contribuito alla formazione di una lista unitaria di, candidando uno degli ...

Baldino, Cormano e Tremonti, Fratelli d'Italia lavora al radicamento Prosegue con il Fortore l'ampliamento e il radicamento di Fratelli d'Italia nella provincia di Benevento. Il Coordinamento provinciale di FdI Sannio ha annunciato la nomina di tre nuovi responsabili politici per i comuni di appartenenza: si tratta di Pasquale Baldino, vicesindaco di Molinara, Andrea Cormano, consigliere comunale di ...

