Dopo Gergiev alla Scala arriva anche il forfait di Netrebko

Leggi su agi

(Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Vacillano gli spettacoli con artisti russi al Teatrodi Milanoil caso del direttore d'orchestra Valery, amico personale di Putin, che non ha cedutorichiesta del sovrintendente Dominique Meyer, e del sindaco Beppe Sala, presidente della Fondazione, di prendere le distanze dguerra. Ad esso scoppia il caso della soprano Anna, che sebbene abbia condannato il conflitto, ha fatto sapere che non intende salire su quel palco il prossimo 4 marzo, quando doveva andare in scena con l'opera lirica di Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, in cartellone fino al 19. Tutto è iniziato il 24 febbraio, giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quando il sindaco di Milano entrò a gamba tesa nella delicata vicenda, ...