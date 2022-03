Conferenza stampa Italiano: «Serve una gara matura. Vlahovic? Non mi interessa» (Di martedì 1 marzo 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con la Juve. Vlahovic IN PANCHINA – «Quello che dice Allegri, non so. Saranno problemi suoi e decisioni che prenderà non so quando. Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorrà grande maturità da parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo la gara contro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. Ma più arrabbiato mi fa arrivare anche più concentrato. So quanto è importante, per la città ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, è intervenuto inalla vigilia dellacontro la Juve, allenatore della Fiorentina, è intervenuto inalla vigilia della semifinale di Coppa Italia con la Juve.IN PANCHINA – «Quello che dice Allegri, non so. Saranno problemi suoi e decisioni che prenderà non so quando. Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorrà grande maturità da parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo lacontro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. Ma più arrabbiato mi fa arrivare anche più concentrato. So quanto è importante, per la città ma ...

Advertising

juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - CB_Ignoranza : È arrivata oggi l'ufficialità in conferenza stampa, #GigiBuffon ha prolungato il contratto con i gialloblu fino al… - acmilan : #MilanInter: segui la conferenza stampa alla vigilia del Derby ?? Abbonandoti al nostro canale YouTube puoi fare la… - CalcioNews24 : #FiorentinaJuve, parla #Italiano in conferenza alla vigilia ??? - kayalo12 : RT @PowervolleyMI: ?? Alle 12:15 Lega Volley presenta la Final Four di #DelMonteCoppaItalia ?? per seguire LIVE la conferenza stampa: https… -