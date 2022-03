Coda davanti all’atelier di Roksana Malinovskyi | in due giorni confezionate più di 600 bandiere dell’Ucraina

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. In duehanno confezionato più di 600. E fuori dal Mali Atelier, il negozio diin centro a Bergamo, c’è unacostante di persone che ne vogliono una. “Inizialmente lele regalavamo – spiega Denis Schultz, che insieme alla mamma Nathalia, stilista e socia di, alla moglie Victoria e ad Alessandro, si è impegnato in questa iniziativa -. Le persone però insistevano per lasciare un contributo e così abbiamo aperto una raccolta fondi. C’è chi lascia 10 euro, chi 5, c’è stato un gruppetto di bambini che hanno chiesto la bandiera e hanno donato un euro a testa. Ognuno fa quel che può ma tutti vogliono lasciare qualcosa”. Nell’atelier si è creata una sorta di catena di montaggio per ...