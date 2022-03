Clarissa dopo le offese a Katia si scusa con una lettera | la Ricciarelli non commenta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di giovedì del Grande Fratello VIP 6, Alfonso Signorini si era molto arrabbiato per le parole diche aveva mandato a quel paesel’ennesimo scontro con le sue sorelle e l’aveva anche definita una strega. Tutte cose che probabilmente la principessa selassiè continua a pensare, rispetto ama che ha preferito in qualche modo “cancellare” dai social, già quella sera stessa, eliminando quelle storie. In settimana ha mantenuto il punto, ribadendo alcuni concetti, ha poi detto che non sapeva se ci sarebbe stata nella puntata di lunedì del GF VIP 6, non essendo stata ancora invitata. Ieri in studionon c’era ma ha fatto recapitare una, scritta sicuramente di sua spontanea volontà. Così sincera che non è stata ...