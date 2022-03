Carnevale, attenzione ai coriandoli in plastica. In arrivo quelli che generano fiori (Di martedì 1 marzo 2022) I coriandoli inquinano? Beh, sicuramente bene non fanno. “È difficile quantificare l’impatto dei coriandoli. Nel senso che tendenzialmente sono pezzettini di carta, ma ci sono anche quelli di plastica. I coriandoli di carta sono sicuramente meno inquinanti, ma non direi più sostenibili, perché comunque sia un minimo impatto lo creano lo stesso. Però essendo di carta, con l’usura, il tempo, la pioggia e l’umidità si macerano, quindi il loro impatto ambientale si rivela meno grave. Bisogna fare attenzione però, perché in commercio ci sono anche dei coriandoli fatti di plastica. In realtà sembrano simili a occhio nudo, però poi quando si vanno a toccare e strappare, quelli di carta si strappano, gli altri invece contengono una pellicola ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Iinquinano? Beh, sicuramente bene non fanno. “È difficile quantificare l’impatto dei. Nel senso che tendenzialmente sono pezzettini di carta, ma ci sono anchedi. Idi carta sono sicuramente meno inquinanti, ma non direi più sostenibili, perché comunque sia un minimo impatto lo creano lo stesso. Però essendo di carta, con l’usura, il tempo, la pioggia e l’umidità si macerano, quindi il loro impatto ambientale si rivela meno grave. Bisogna fareperò, perché in commercio ci sono anche deifatti di. In realtà sembrano simili a occhio nudo, però poi quando si vanno a toccare e strappare,di carta si strappano, gli altri invece contengono una pellicola ...

