Calcio: Ucraina. Fonseca in Portogallo 'Viaggio duro' (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico ora è in salvo: "Avevo sempre la sensazione di pericolo" LISBONA (Portogallo) - "Il Viaggio è stato duro e molto lungo, praticamente senza sosta. Avevo sempre la sensazione di pericolo: ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico ora è in salvo: "Avevo sempre la sensazione di pericolo" LISBONA () - "Ilè statoe molto lungo, praticamente senza sosta. Avevo sempre la sensazione di pericolo: ...

Advertising

sportmediaset : #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - Eurosport_IT : ?? La nazionale di calcio russa è ufficialmente esclusa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da… - SkySport : Russia sospesa da competizioni Uefa e Fifa dopo la guerra in Ucraina #SkySport #Fifa #Uefa #Russia #UkraineRussiaWar - LuigiBevilacq17 : RT @AlfioKrancic: Per la guerra in Ucraina si è mobilitato il mondo: sanzioni finanziarie, bancarie, beni bloccati all'estero; Russia espul… - Llukas79 : RT @AlfioKrancic: Per la guerra in Ucraina si è mobilitato il mondo: sanzioni finanziarie, bancarie, beni bloccati all'estero; Russia espul… -