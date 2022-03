Bobo Craxi ricorda l’amico Lucio Dalla: “Uomo di sinistra, ma profondamente libero” (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “Lucio Dalla era un Uomo di sinistra, ma era un Uomo profondamente libero ed era un Uomo molto curioso, quindi non poteva fare sfoggio di un antiberlusconismo. Anzi il conformismo di una certa sinistra non lo ha mai visto protagonista. Soprattutto Dalla era un musicista, amava l’arte, amava la cultura in senso lato e generale e sul piano politico lui non nascondeva che la fusione tra il cattolicesimo e il comunismo fosse una sua aspirazione, dopodiché non aveva nessun tipo di tic cattocomunista”. E’ il ricordo di Bono Craxi di Lucio Dalla, in occasione del decimo anniversario Dalla scomparsa dell’artista. Bobo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “era undi, ma era uned era unmolto curioso, quindi non poteva fare sfoggio di un antiberlusconismo. Anzi il conformismo di una certanon lo ha mai visto protagonista. Soprattuttoera un musicista, amava l’arte, amava la cultura in senso lato e generale e sul piano politico lui non nascondeva che la fusione tra il cattolicesimo e il comunismo fosse una sua aspirazione, dopodiché non aveva nessun tipo di tic cattocomunista”. E’ il ricordo di Bonodi, in occasione del decimo anniversarioscomparsa dell’artista....

