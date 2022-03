Beni rifugio: perché sono importanti in tempo di guerra (Di martedì 1 marzo 2022) In tempi di crisi, a fronte della volatilità dei mercati, investitori e trader vengono attratti puntualmente dai cosiddetti Beni rifugio e safe haven, in primis dall’oro. Se ne sente parlare spesso e con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina è iniziata, ancora una volta, la corsa per rifugiarsi nell’oro. Già da diverse settimane, a causa dell’escalation di tensioni tra Mosca e Kiev, il metallo giallo aveva cominciato ad aumentare le sue quotazioni superando quota 1.900 dollari l’oncia e avvicinandosi a grandi passi verso la soglia psicologica dei 2000 dollari l’oncia per puntare a superare il record di 2.070 dollari dell’estate 2020. L'ORO COME BENE rifugio PRIVILEGIATO Il perché questo accade è presto detto. Quando il contesto socio economico traballa l’unico modo per salvare il capitale è ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) In tempi di crisi, a fronte della volatilità dei mercati, investitori e trader vengono attratti puntualmente dai cosiddettie safe haven, in primis dall’oro. Se ne sente parlare spesso e con lo scoppio dellatra Russia e Ucraina è iniziata, ancora una volta, la corsa per rifugiarsi nell’oro. Già da diverse settimane, a causa dell’escalation di tensioni tra Mosca e Kiev, il metallo giallo aveva cominciato ad aumentare le sue quotazioni superando quota 1.900 dollari l’oncia e avvicinandosi a grandi passi verso la soglia psicologica dei 2000 dollari l’oncia per puntare a superare il record di 2.070 dollari dell’estate 2020. L'ORO COME BENEPRIVILEGIATO Ilquesto accade è presto detto. Quando il contesto socio economico traballa l’unico modo per salvare il capitale è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent sale a 100 dollari al barile, per la p… - lorenzo10469500 : Borse in rosso, tornano acquisti su beni rifugio. Corre gas, petrolio a top da 2014 - Il Sole 24 ORE - LuciaGrandi2 : RT @iltrumpo: È il momento giusto per investire nei beni rifugio, tipo i bunker. - ForexOnlineMeIt : Trading online beni rifugio: quali proteggono di più durante una guerra? | - VoceDelTrentino : Guerra e sanzioni: i mercati soffrono: salgono quotazioni di materie prime e beni rifugio - -