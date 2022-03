A Roma Gualtieri inventa le "quote rosa stradali" (Di martedì 1 marzo 2022) Gli assessori alla Cultura e alle Pari opportunità "scoprono" che su 16.377 toponimi strade e luoghi pubblici solo il 4% è intitolato a donne. Così da oggi in poi si farà a metà Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Gli assessori alla Cultura e alle Pari opportunità "scoprono" che su 16.377 toponimi strade e luoghi pubblici solo il 4% è intitolato a donne. Così da oggi in poi si farà a metà

CalabriaTw : Il consiglio comunale di #Roma ha eletto Virginia Raggi, su indicazione del Sindaco Gualtieri, presidente della Com… - GeomLomasto : RT @04_Carmen_20: Non si sa come mai da quando c’è Gualtieri stiamo dimenticando lo schifo dei marciapiedi impraticabili di #Roma Comincio… - Roma : Dino #Zoff compie 80 anni, il sindaco di #Roma, Roberto Gualtieri, lo riceve in Campidoglio. Il portiere capitano d… - ChiodiDonatella : RT @04_Carmen_20: Non si sa come mai da quando c’è Gualtieri stiamo dimenticando lo schifo dei marciapiedi impraticabili di #Roma Comincio… - caterino_teresa : RT @DavideRicci1973: Milano? NO QUARTIERE PIGNETO IN ROMA!!! Ma siccome il sindaco non è più Virginia Raggi del M5S ma Roberto Gualtieri de… -