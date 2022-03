10 anni senza Lucio Dalla, D’Alessio: “Un amico di Napoli, un amico di tutti” (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “Oggi sono dieci anni Dalla scomparsa di Lucio. Un amico di Napoli, un amico di tutti. Un artista e una persona speciale con cui ho avuto la fortuna di cantare in più occasioni. Un privilegio e un ricordo bellissimo che ancora oggi mi riempie il cuore. Ciao Lucio!”. Così su Facebook Gigi D’Alessio (foto) nel decennale della morte di Lucio Dalla, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “Oggi sono dieciscomparsa di. Undi, undi. Un artista e una persona speciale con cui ho avuto la fortuna di cantare in più occasioni. Un privilegio e un ricordo bellissimo che ancora oggi mi riempie il cuore. Ciao!”. Così su Facebook Gigi(foto) nel decennale della morte di, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

chetempochefa : “Aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce aspettiamo senza avere paura, domani” - Il #1marzo di 10 ann… - carlogubi : Non rimpiangete anche voi quegli anni sereni e spensierati in cui facevamo duecentomila vittime in Afghanistan e al… - RadioItalia : Il 1° Marzo 2012 ci lasciava il grande #LucioDalla, 10 anni senza la sua musica e il suo talento ?? - RR0SIIE : vi giuro non avete imparato un cavolo dagli scorsi anni and it shows ora si alzeranno i prezzi, e lasciate senza ci… - ccpensi : RT @carlogubi: Non rimpiangete anche voi quegli anni sereni e spensierati in cui facevamo duecentomila vittime in Afghanistan e altrettante… -