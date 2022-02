Vostro Onore, quante puntate sono? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stefano Accorsi torna, dopo anni, protagonista di una serie tv su Raiuno. Lo fa con Vostro Onore, una storia molto forte nonché adattamento italiana di una serie tv israeliana, diventata famosa anche grazie al remake americano Your Honor. Ma da quante puntate è composto Vostro Onore? In tutto gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti ed in onda due per volte, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 21 marzo. Vostro Onore, la trama Vittorio Pagani (Accorsi) è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stefano Accorsi torna, dopo anni, protagonista di una serie tv su Raiuno. Lo fa con, una storia molto forte nonché adattamento italiana di una serie tv israeliana, diventata famosa anche grazie al remake americano Your Honor. Ma daè composto? In tutto gli episodi della prima stagione della serieotto, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti ed in onda due per volte, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 21 marzo., la trama Vittorio Pagani (Accorsi) è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa ...

