** Ucraina: console Milano, ‘chi voleva partire lo ha fatto, adesso aspettiamo i profughi' ** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - “Quasi tutti quelli che volevano partire per l'Ucraina, lo hanno fatto, adesso aspettiamo i profughi”. Lo dichiara all'Adnkronos il console generale d'Ucraina in Italia Andrii Kartysh. Dall'Italia sono già partite “diverse persone, con i pullman o in aereo fino alla Polonia e l'Ungheria e da lì in macchina”, racconta Kartysh, aspettando i risultati delle negoziazioni in corso fra le delegazioni d'Ucraina e della Russia Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)28 feb. (Adnkronos) - “Quasi tutti quelli chenoper l', lo hanno”. Lo dichiara all'Adnkronos ilgenerale d'in Italia Andrii Kartysh. Dall'Italia sono già partite “diverse persone, con i pullman o in aereo fino alla Polonia e l'Ungheria e da lì in macchina”, racconta Kartysh, aspettando i risultati delle negoziazioni in corso fra le delegazioni d'e della Russia

Advertising

LegaSalvini : UCRAINA, SALVINI RIBADISCE: STOP ALLE BOMBE E ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI Questa mattina Matteo Salvini ha fatto visi… - mttslv : Il mondo: preoccupato per la situazione tra Russia e Ucraina Il console cinese in Pakistan: guarda questo canetto i… - TV7Benevento : ** Ucraina: console Milano, ‘chi voleva partire lo ha fatto, adesso aspettiamo i profughi’ ** - - SteAlbamonte : RT @AgencyPressPh: ?? BREAKING NEWS Cordiale colloquio tra Presidente Regione Campania @VincenzoDeLuca e console generale dell’#Ucraina a N… - Rosa29240097 : RT @Ignazio_LaRussa: Questa mattina al Consolato dell’Ucraina a Milano una delegazione di FDI ha incontrato il console. Insieme a me, Santa… -