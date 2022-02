Ucraina, Borrell: "Adesione all'Ue per ora non e' in agenda" (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'Adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato "non e' in agenda". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgera'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'dell'all'Ue nell'immediato "non e' in". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgera'...

