Tiziano Ferro e il marito mostrano al mondo due bambini "Guardate, ora siamo diventati papà". Non si sa nulla sulle mamme (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il cantante di Latina e il marito sono diventati genitori di due bellissimi bimbi: una maschietto e una femmina. Nessuna dichiarazione sulle mamme. Nonostante sia da sempre uno dei volti noti più riservati, questa volta Tiziano Ferro non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia: il cantante di Latina è diventato papà. L'articolo proviene da Leggilo.org.

