Serie A, tegola Zakaria per la Juve, Fabian gol scudetto? – VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) La redazione di CalcioNews24 ha commentato la 27^ giornata di Serie A: infermeria Juve, Lazio Napoli e un occhio al derby di Coppa Italia La nostra redazione ha commentato la 27^ giornata della Serie A, dall’infermeria della Juventus fino alla sfida Lazio Napoli, gara avvincente e che potrebbe regalare sogni scudetto ai partenopei. Infine anche un occhio al derby nella semifinale di Coppa Italia di domani sera tra Milan e Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La redazione di CalcioNews24 ha commentato la 27^ giornata diA: infermeria, Lazio Napoli e un occhio al derby di Coppa Italia La nostra redazione ha commentato la 27^ giornata dellaA, dall’infermeria dellantus fino alla sfida Lazio Napoli, gara avvincente e che potrebbe regalare sogniai partenopei. Infine anche un occhio al derby nella semifinale di Coppa Italia di domani sera tra Milan e Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Serie tegola Hellas Verona - Venezia 3 - 1: cronaca diretta live e risultato finale ... valido per la ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022 . Gli ...e diagonale rasoterra sotto le gambe di Romero ingannato da una leggera deviazione di Busio 17' tegola per l'...

Lazio, tegola Cataldi: si teme uno stiramento Calciomercato.com Lazio, tegola Cataldi: si teme uno stiramento Non c'è pace in infermeria per la Lazio. Tocca a Cataldi questa volta prendere il posto di Acerbi tra gli infortunati. Il leone è rientrato definitivamente ...

Serie D: Borgo San Donnino punito dal Carpi all’88’ Brutta sconfitta in chiave salvezza per il Borgo San Donnino, battuto 1-0 dall’Athletic Carpi nel match valido per la 26a giornata del girone D di serie D. Dopo tre pareggi consecutivi, si interrompe ...

