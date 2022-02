Seria A | anticipi e posticipi della 29° e 30° giornata | le partite dell’Inter

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Comunicati gli orari e le date dellevalide per la ventinovesima e trentesimaSerie A 2020/2021 La Lega Serie A attraverso un comunicato ha reso noto le date e gli orari dellevalide per la decima e l’undicesimadel girone di ritorno, ultimi due turni prima di lasciare spazio alle Nazionali con l’Italia che sarà impegnata nello spareggio mondiale. Vediamo nel dettaglio leimpegnata prima contro il Torino e poi contro la Fiorentina. 29esimaTorino-Inter 13 marzo 2022 ore 20:45 DAZN 30esimaInter-Fiorentina 19 marzo 2022ore 18:00 DAZN L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seria anticipi

Per Sempre Napoli

...missilistici intorno al 20° Congresso del Partito (in autunno) ed è quindi probabile che... Il segnale chiave da osservare per una reazione piùdegli Stati Uniti sarebbe il test di un ......tecnico dei gialloblù Tudor disegna l'incontro definendo il prossimo avversario una squadra...IN EUROPA, AMICHEVOLI TRA NAZIONALI In campo nei principali campionati europei. Alle 20.30 ...Napoli: Sky o Dazn, date e canale tv. La Lega di Serie A ha ufficializzato anche le tv che trasmetteranno gli anticipi ed i posticipi fino alla 30ma giornata. La Serie A ha diramato tutte le date ...Altra serata da incorniciare quella di ieri sera per Domenico Berardi, l'attaccante del Sassuolo grande protagonista nella vittoria dei neroverdi contro la Fiorentina in uno degli anticipi del sabato ...