Salernitana, paura per Ribery: ferito in un incidente stradale (Di lunedì 28 febbraio 2022) CAPACCIO PAESTUM (Salerno) - Disavventura per il calciatore della Salernitana, Franck Ribéry, rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte, poco dopo le 3, in località Laura di Capaccio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022) CAPACCIO PAESTUM (Salerno) - Disavventura per il calciatore della, Franck Ribéry, rimasto coinvolto in unla scorsa notte, poco dopo le 3, in località Laura di Capaccio ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana paura Salernitana, paura per Ribery: ferito in un incidente stradale CAPACCIO PAESTUM (Salerno) - Disavventura per il calciatore della Salernitana, Franck Ribéry, rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte, poco dopo le 3, in località Laura di Capaccio Paestum. Il campione ex Bayern Monaco perso il controllo dell'auto ...

I secondi quaranta anni di Zoff ...del Venezia con il Verona hanno dato un'indicazione su chi accompagnerà Genoa e Salernitana in ... ma ha portato a partite di andata più aperte e meno bloccate dalla paura. Comunque per quanto riguarda ...

