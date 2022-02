Salernitana, disavventura per Ribery: incidente auto e lieve trauma cranico (Di lunedì 28 febbraio 2022) Momenti di tensione per il calciatore della Salernitana, Franck Ribery a seguito di un incidente automobilistico. Il francese che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico”. Lo rende noto la Salernitana in un... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 febbraio 2022) Momenti di tensione per il calciatore della, Francka seguito di unmobilistico. Il francese che non era alla guida della vettura, ha riportato un”. Lo rende noto lain un...

