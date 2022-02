Russia, rialzo tassi per difendere risparmi e depositi (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Banca centrale russa ha deciso di aumentare i tassi di interesse al 20% "allo scopo di supportare l'attrattività dei depositi e proteggere i risparmi delle famiglie contro la svalutazione". "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Banca centrale russa ha deciso di aumentare idi interesse al 20% "allo scopo di supportare l'attrattività deie proteggere idelle famiglie contro la svalutazione". "...

Ultime Notizie dalla rete : Russia rialzo Russia, rialzo tassi per difendere risparmi e depositi Le nuove sanzioni imposte da stati esteri hanno causato un aumento considerevole nel tasso di cambio del rublo e limitato le opportunità per la Russia di usare le sue riserve di oro e in valuta ...

