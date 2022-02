Psg, Cassano incontra Messi: “Dio esiste”. Abbracci e sorrisi tra i due (VIDEO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) In occasione del match tra Psg e Saint-Etienne, al Parco dei Principi c’era uno spettatore d’eccezione. Si tratta di Antonio Cassano, che a fine partita ha avuto la possibilità di incontrare Lionel Messi. L’argentino non ha segnato nel match vinto per 3-1 dai parigini, ma ha servito due assist a Mbappé. Come si evince dal VIDEO postato sui social da Cassano, i due si sono salutati calorosamente. Dopo l’Abbraccio, inoltre, Antonio ha scherzato con la Pulce, dicendo “Dio esiste“. Di seguito il filmato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) In occasione del match tra Psg e Saint-Etienne, al Parco dei Principi c’era uno spettatore d’eccezione. Si tratta di Antonio, che a fine partita ha avuto la possibilità dire Lionel. L’argentino non ha segnato nel match vinto per 3-1 dai parigini, ma ha servito due assist a Mbappé. Come si evince dalpostato sui social da, i due si sono salutati calorosamente. Dopo l’o, inoltre, Antonio ha scherzato con la Pulce, dicendo “Dio“. Di seguito il filmato. SportFace.

