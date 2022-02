Offese sessiste all'arbitra Maxi squalifica per l'allenatore (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Claudio Masseglia Una partita a porte chiuse, 200 euro di multa e allenatore squalificato fino al 30 giugno, quindi ampiamente dopo la fine del campionato. La mazzata è arrivata sulla squadra ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Claudio Masseglia Una partita a porte chiuse, 200 euro di multa eto fino al 30 giugno, quindi ampiamente dopo la fine del campionato. La mazzata è arrivata sulla squadra ...

